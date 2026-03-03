Le conflit au Moyen-Orient affecte aussi les événements sportifs

Le conflit qui embrase le Moyen-Orient depuis le lancement des bombardements israéliens et américaines contre l'Iran samedi dernier affecte également le calendrier et la tenue des événements sportifs dans plusieurs pays, en raison notamment des perturbations du trafic aérien.

JEUX PARALYMPIQUES D'HIVER

Le Comité international paralympique (CIP) a déclaré chercher des solutions pour permettre aux athlètes concernés par les problèmes de transport de gagner l'Italie dans les temps.

Les Jeux paralympiques de Milan-Cortina 2026 s'ouvrent vendredi.

"Les fermetures d'espaces aériens au Moyen-Orient impactent l'arrivée de certains participants. (...) Nous travaillons assidûment avec Milan-Cortina 2026 afin de trouver des solutions pour ceux qui sont affectés", précise mardi le CIP dans un communiqué.

TOURNOI DE TENNIS DE FUJAÏRAH

Les matches ont été brutalement interrompus mardi au Challenger de Fujaïrah (Emirats arabes unis) après une alerte sécuritaire. Un drone intercepté par les défenses anti-aériennes de l'émirat a explosé et provoqué un incendie dans la zone industrielle de Fujaïrah, principale unité de stockage de produits pétroliers raffinés au Moyen-Orient.

Le tournoi de tennis est censé se tenir du 2 au 8 mars.

MATCHES DE FOOTBALL

Tous les événements sportifs sont annulés en Iran jusqu'à nouvel ordre, notamment le championnat d'Iran de football (ou Coupe du golfe Persique). Tous les matches de la Ligue des champions Elite, la Ligue des champions d'Asie, qui devaient se tenir lundi et mardi au Moyen-Orient ont été reportés.

La Fédération de football du Qatar a repoussé sine die tous les matches prévus dans l'émirat, ce qui laisse planer le doute sur la tenue du choc Espagne-Argentine prévu à Doha le 27 mars.

DES SPORTIFS BLOQUÉS À DUBAÏ

Les joueurs de tennis russes Daniil Medvedev et Andrey Rublev, qui ont participé la semaine dernière au tournoi de Dubaï, ont des difficultés pour quitter les Emirats arabes unis. Leur participation au tournoi d'Indian Wells, en Californie, est en jeu. Le premier Masters 1000 ATP de la saison commence mercredi.

L'ATP déclare être attentive à la situation.

LES COURSES DE F1

Mohammed Ben Sulayem, président de la Fédération internationale de l'automobile (FIA), a déclaré lundi dans un communiqué que "la sécurité et le bien-être" guideraient les décisions de l'instance concernant les Grands Prix de Bahreïn (12 avril) et d'Arabie saoudite (19 avril).

"Nous sommes en contact étroit avec nos clubs membres, les promoteurs du championnat, les équipes et nos collègues sur le terrain, et nous suivons l'évolution de la situation avec attention et responsabilité", précise-t-il.

(Chiranjit Ojha à Bangalore,version française Sophie Louet, édité par Benoit Van Overstraeten)