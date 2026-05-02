Le comité Nobel appelle l'Iran à libérer Narges Mohammadi, hospitalisée

Téhéran doit libérer l'activiste iranienne et lauréate du prix Nobel de la paix Narges Mohammadi pour qu'elle soit confiée à son équipe médicale dédiée et soignée de toute urgence après que son état de santé s'est "gravement détérioré ", a déclaré samedi le président du comité norvégien décernant la distinction.

Narges Mohammadi se trouvait samedi dans un état instable après avoir été transférée de prison vers un hôpital iranien à la suite d'une "détérioration catastrophique" de son état de santé incluant une crise cardiaque, a indiqué une fondation gérée par sa famille.

"(Elle) est emprisonnée uniquement pour son travail pacifique en faveur des droits humains. Sa vie est désormais entre les mains des autorités iraniennes", a déclaré à Reuters Joergen Watne Frydnes, président du comité du prix Nobel de la paix.

Narges Mohammadi, âgée de 54 ans, a remporté le prix Nobel de la paix en 2023 alors qu'elle était déjà détenue pour sa campagne en faveur des droits des femmes et de l'abolition de la peine de mort en Iran.

La Fondation Narges Mohammadi a déclaré vendredi dans un communiqué publié sur son site internet qu'elle avait été "transférée d'urgence aujourd'hui vers un hôpital de Zanjan à la suite d'une détérioration catastrophique de son état de santé, comprenant deux épisodes de perte totale de conscience et une grave crise cardiaque".

Ce transfert était une "nécessité inévitable après que les médecins de la prison ont déterminé que son état ne pouvait pas être pris en charge sur place", a-t-elle précisé.

Dans un nouveau communiqué publié samedi, la fondation a indiqué que Narges Mohammadi restait dans un état instable et recevait de l'oxygène, demandant qu'elle soit transférée dans un hôpital de Téhéran pour y subir des examens et bénéficier d'un traitement spécialisé.

La fondation avait annoncé en février, quelques semaines avant que les États-Unis et Israël ne déclenchent la guerre contre l'Iran, que Narges Mohammadi avait été condamnée à une nouvelle peine de prison de sept ans et demi. Le comité Nobel avait alors appelé Téhéran à la libérer immédiatement.

Narges Mohammadi avait été arrêtée fin 2025 après avoir dénoncé la mort suspecte de l'avocat Khosrow Alikordi. Elle avait été accusée d'avoir tenu des propos provocateurs lors de la cérémonie commémorative en l'honneur d'Alikordi dans la ville de Mashhad, dans le nord-est du pays, et d'avoir encouragé les personnes présentes à "scander des slogans transgressifs" et à "troubler la paix".

(Rédigé par Preetika Parashuraman à Bangalore et Gwladys Fouche à Oslo, avec la contribution de la rédaction de Dubaï, version française Benjamin Mallet)