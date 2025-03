Le « Classico des petits bourgs » est Saint-Fréganais !

Quoi de mieux qu'un bon derby breton pour un vrai dimanche de football. Après un loto bouse qui a passionné les foules présentes, la Vaillante Saint-Frégant s'est imposée 4-1 sur sa pelouse contre son voisin de l'Hermine Kernilis, dans le « Classico des petits bourgs. »

La Vaillante Saint-Frégant 4-1 Hermine Kernilis

Buts : Thomas Bourhis (63 e , 89 e ), Clément Rioualen (78 e ) et Titouan Quemeneur (90 e ) pour Saint-Frégant. Romain Bescond (40 e ) pour Kernilis.

Direction Saint-Frégant pour la 6 e édition du Vrai Foot Day ! Dans la grisaille bretonne, ce dimanche, le loto bouse organisé au stade Goulven Corlosquet de Saint-Frégant (au profit de l’association Ensemble pour Anna) a laissé place au football, et au « Classico des petits bourgs » entre la Vaillante et l’Hermine. Entrés sur le terrain devant 1 300 personnes et sous les fumigènes jaune et noir, nos 22 acteurs offrent à leur public un début de match disputé. Tout cela, au rythme des bouses de vaches lâchées de l’autre côté du terrain !…

Par Théo Juvenet, au stade Goulven Corlosquet pour SOFOOT.com