Le CIO rompt le dialogue avec l'Indonésie après un refus de visas pour des athlètes israéliens

Le Comité international olympique (CIO) a annoncé mercredi "rompre le dialogue avec le Comité national olympique (CNO) d'Indonésie" et exhorté les fédérations internationales à ne pas organiser d'événements sportifs dans le pays après que celui-ci a refusé de délivrer des visas aux gymnastes israéliens qui devaient participer aux Mondiaux à Jakarta.

La commission exécutive, réunie à distance cette semaine pour évoquer le refus de délivrer des visas à des athlètes israéliens par le gouvernement indonésien, a décidé "de mettre fin à toute forme de dialogue avec le CNO d'Indonésie concernant l'organisation de futures éditions des Jeux olympiques (...) tant que le gouvernement indonésien n’aura pas fourni au CIO des garanties suffisantes assurant que tous les participants, quelle que soit leur nationalité, pourront se rendre dans le pays", a déclaré l'instance dans un communiqué.

L'Indonésie a déjà fait part de son intérêt pour organiser les Jeux olympiques d'été de 2036.

Le CIO a également décidé "de recommander à toutes les fédérations internationales de ne pas organiser de réunions ni de manifestations sportives internationales en Indonésie tant que le gouvernement indonésien ne leur aura pas fourni des garanties suffisantes".

L'Indonésie, le plus grand pays à majorité musulmane du monde, a refusé au début du mois des visas à des gymnastes israéliens qui devaient participer aux Mondiaux, en raison du tollé provoqué par l'offensive militaire israélienne à Gaza.

La Fédération israélienne de gymnastique a qualifié la décision de l'Indonésie de choquante et de déchirante.

L'Indonésie n'a pas de liens diplomatiques officiels avec Israël.

(Rédigé par Karolos Grohmann, version française Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)