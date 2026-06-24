Le CIO lance une subvention de 10.000 dollars pour chaque participant aux Jeux olympiques

Le Comité international olympique (CIO) a annoncé mercredi la création d'une subvention de 10.000 dollars (environ 8.800 euros) pour chaque participant aux Jeux olympiques à compter de ceux d'hiver de Milan-Cortina, qui ont eu lieu en février.

"Cette subvention sera proposée à tous les olympiens. Pas seulement aux médaillés, pas seulement aux athlètes de certains pays, mais à tous les olympiens", a insisté l'ancien basketteur espagnol Pau Gasol, désormais président de la commission des athlètes du CIO, dans un communiqué.

Un fonds de 140 millions de dollars (environ 123 millions d'euros) par olympiade a été alloué à cet effet, précise le CIO.

La fédération internationale d'athlétisme, World Athletics, avait été la première à récompenser ses athlètes aux Jeux olympiques en attribuant une prime de 50.000 dollars (environ 44.000 euros) aux médaillés d'or de Paris 2024. Les médaillés d'argent et de bronze bénéficieront également d'une prime à partir des Jeux de Los Angeles 2028.

Cette annonce, faite à l'occasion de la 146e session du CIO, s'est accompagnée d'une modification de la charte olympique afin de renforcer le principe de neutralité politique de l'instance.

La volonté est de "protéger le CIO, les Jeux olympiques et le sport de toute pression gouvernementale, politique, sociétale ou économique indue", est-il écrit dans un communiqué.

Le CIO a également approuvé une nouvelle méthodologie visant à élaborer le programme olympique à partir de Brisbane 2032 en examinant discipline par discipline, et non plus sport par sport.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)