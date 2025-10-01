Le cholismo, il a changé

Réputé pour son style défensif, l’Atlético impressionne en ce début de saison par sa force de frappe offensive. Avec un mercato ambitieux devant, Antoine Griezmann enfin retrouvé et Julián Álvarez plus létal que jamais, les Colchoneros sont-ils en train de changer radicalement de style de jeu ?

Dix buts inscrits en deux matchs et en trois jours. Non, ce n’est pas le FC Barcelone, le Bayern Munich ou le PSV Eindhoven, mais bien l’Atlético de Madrid qui a réalisé cette performance. Le tout en collant cinq pions au Real Madrid de Xabi Alonso (5-2), ce qui n’était pas arrivé aux Colchoneros depuis novembre 1950, et en étrillant Francfort, quatrième de Bundesliga (5-1). Mais comment expliquer cette nouvelle force de frappe des hommes de Diego Simeone ?

À l’attaque !

Le début de saison ne poussait pourtant pas à l’optimisme. Des premiers pas en championnat poussifs et une défaite inaugurale frustrante en Ligue des champions à Anfield ont suffi pour que les premières critiques envers Diego Simeone fusent. L’entraîneur, sur le banc de l’Atlético depuis 14 ans, a fait son temps, il ne se réinvente pas et le mercato est un échec, a-t-on pu lire dans les médias espagnols. Quelques semaines plus tard, la greffe a pris et les nouveaux éléments dans le secteur offensif du club madrilène font du bien à cette formation. Surtout Nico González, prêté par la Juventus, qui excelle en tant que meneur de jeu. Giacomo Raspadori, buteur mardi, prend tranquillement ses marques, tandis que le virevoltant Álex Baena, acheté pour 42 millions d’euros, a été décisif dès sa première minute de jeu à domicile avant d’être stoppé dans son élan par l’appendicite.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com