Le choc Lens-PSG va échapper à Ligue 1+
information fournie par So Foot 16/02/2026 à 23:53

Le choc Lens-PSG va échapper à Ligue 1+

Le choc Lens-PSG va échapper à Ligue 1+

Un match dans le match pour diffuser un match dans le match. L’affiche au sommet de la 29 e journée de Ligue 1 entre Lens et le Paris Saint-Germain, prévue le weekend du 11-12 avril prochain, s’annonce spéciale à plus d’un titre. En plus de son énorme enjeu sportif, le choc entre l’actuel leader du championnat et son dauphin ne sera pas disponible sur Ligue 1+, diffuseur habituel du championnat, mais sur Beinsports, l’un de ses principaux concurrents en matière de droits TV .

L'affiche de la 29e journée de Ligue 1 entre Lensois et Parisiens, sans doute capitale pour le titre, sera diffusée sur beIN Sports et échappera à Ligue 1+, qui en aurait pourtant bien besoin pour relancer ses abonnements. ➡️ https://t.co/Yl1KsnYee5 pic.twitter.com/xQFJKcXGVG…

FG pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
