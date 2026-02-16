Le choc Lens-PSG va échapper à Ligue 1+

Un match dans le match pour diffuser un match dans le match. L’affiche au sommet de la 29 e journée de Ligue 1 entre Lens et le Paris Saint-Germain, prévue le weekend du 11-12 avril prochain, s’annonce spéciale à plus d’un titre. En plus de son énorme enjeu sportif, le choc entre l’actuel leader du championnat et son dauphin ne sera pas disponible sur Ligue 1+, diffuseur habituel du championnat, mais sur Beinsports, l’un de ses principaux concurrents en matière de droits TV .

FG pour SOFOOT.com