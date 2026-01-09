Le chinois BYD place ses voitures dans des films produits par le studio français Mediawan

( AFP / HECTOR RETAMAL )

Le géant automobile chinois BYD, parti à la conquête des marchés français et européens, a annoncé mercredi un partenariat avec le studio français Mediawan, pour une vaste opération de placement des produits BYD dans ses productions.

Cet accord, dont le montant n'est pas dévoilé, inclut notamment la présence de véhicules du constructeur chinois dans de futurs projets phares, comme le long métrage Miraculous, inspiré de la série qui a conquis 150 pays, la création d'un prix pour les jeunes talents ainsi que "le développement de formats originaux inspirés de l'univers de la marque BYD", précise leur communiqué commun.

En s'appuyant sur l'un des plus gros producteurs audiovisuels européens, BYD, qui vient de supplanter Tesla comme leader mondial des voitures électriques, suit l'exemple d'autres grands constructeurs.

Comme l'américain General Motors, qui en 2023 a passé un accord avec Netflix pour augmenter la présence de ses véhicules électriques dans ses séries et films. L'allemand Audi (groupe Volkswagen) a également passé un partenariat multifilms avec Disney pour les films Marvel et le coréen Hyundai des accords avec Netflix sur les séries Marvel et Sony Pictures Entertainment. Sans oublier des accords historiques comme Aston Martin avec les films James Bond dans les années 60 et la marque Dodge en 2001 avec la franchise Fast and Furious.

Cet accord illustre une nouvelle forme de contribution des marques à une production audiovisuelle à la recherche de financements, alors que, ce jeudi, le discounter allemand Lidl, l'un des plus gros annonceurs en France, a annoncé l'arrêt de ses spots télé traditionnels.

"Nous allons mettre nos véhicules dans des films français et internationaux", s'est félicité BYD auprès de l'AFP, notant que le groupe n'a jamais conclu un accord média de cet ampleur dans le monde.

Le groupe chinois a plus que doublé ses ventes à l'international en 2025, à plus d'un million de véhicules électriques et hybrides, sur 4,6 millions vendus en Chine et dans le monde, dont 2,26 millions 100% électriques. En France, il en a vendu 14.300 (+145%), soit une part de marché de 0,9%, et compte doubler ses points de vente en 2026 pour passer de 90 à 200.

"L’implication croissante des marques en tant que partenaires de nos productions devient essentielle. Elle nous permet d'innover à grande échelle et d'investir dans des projets ambitieux", a déclaré Pierre-Antoine Capton, président de Mediawan, cité dans le communiqué.