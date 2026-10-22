Le chiffre d'affaires de Canal+ en nette hausse à fin septembre grâce à Multichoice

Le chiffre d'affaires du groupe Canal+ a augmenté de 37,5% sur les neuf premiers mois de l'année, à 6,4 milliards d'euros, ce qui reflète son "changement d'échelle" après l'acquisition du géant sud-africain MultiChoice fin septembre 2025, a-t-il indiqué jeudi.

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

"Porté par le dynamisme de nos activités en Afrique francophone et par les succès de StudioCanal (son studio de production et distribution de films et séries, NDLR), le chiffre d'affaires du groupe est conforme à nos attentes", a commenté dans un communiqué Maxime Saada, son président du directoire.

"Nous confirmons nos objectifs 2026 de synergies et nos prévisions financières pour l'ensemble de l'exercice", a-t-il poursuivi.

Hors MultiChoice, les ventes pour les neuf premiers mois de l'année s'élèvent à 4,6 milliards d'euros, en croissance de 1,3% à données retraitées et de 0,8% à périmètre et taux de change constants.

Si on ne considère que le troisième trimestre, le chiffre d'affaires est de 2,13 milliards d'euros contre 2,09 milliards l'année précédente.

En Europe, pour les neuf premiers mois de l'année il a reculé de 1,4% pour s'établir à 3,4 milliards d'euros. A l'inverse, dans la zone Afrique et Asie, il a "plus que triplé" pour atteindre 2,6 milliards d'euros à la suite de l'acquisition de MultiChoice.

Canal+ a acquis MultiChoice, leader de la télévision payante en Afrique anglophone et lusophone, en septembre 2025, et compte désormais 40 millions d'abonnés dans plus de 70 pays, soit quatre fois plus qu'il y a 10 ans.

Le chiffre d'affaires de l'activité de production et distribution de contenus se monte à 530 millions d'euros, soit une hausse de 9,3% en données retraitées et 5,4% à périmètre et taux de change constants.

"Cette croissance reflète principalement les solides performances au box-office de StudioCanal et ses ventes internationales, ainsi que son élargissement à la suite de l'acquisition de Lucky Red en février 2026", souligne le groupe.

Selon M. Saada, "2026 s'annonce comme une année exceptionnelle pour StudioCanal avec de nombreux succès au box-office comme +Pressure+, +Shaun le mouton+, +Lalka+ ou encore +Les misérables+".

Enfin, Canal+ a redit son opposition au projet du gouvernement d'augmenter la TVA sur les abonnements aux télévisions payantes.

"Le groupe a progressé dans son opposition à cette proposition, même si son issue demeure incertaine", a assuré Canal+.