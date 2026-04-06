Le chef des services de renseignement des Gardiens de la révolution iraniens tué lors d'une attaque, selon les médias

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(Ajoute un détail)

Le chef de l'organisation du renseignement du corps d'élite des Gardiens de la révolution islamique d'Iran a été tué lundi dans une "attaque terroriste de l'ennemi américano-sioniste (israélien)", ont déclaré les médias iraniens, citant un communiqué des Gardiens.

Majid Khademi, qui est le dernier personnage clé tué dans des frappes aériennes américano-israéliennes, a pris ses fonctions en 2025 après que des frappes aériennes israéliennes ont tué son prédécesseur.

Il a passé des dizaines d'années dans les services de renseignement et de contre-espionnage, tout en gravissant les échelons de l'appareil de sécurité iranien.

Avant sa nomination, M. Khademi a dirigé l'Organisation de protection du renseignement de la Garde, chargée de la surveillance interne et du contre-espionnage, et a occupé des fonctions de haut niveau au sein du ministère iranien de la défense.

Le service de renseignement du CGRI est l'un des organes de sécurité les plus puissants de l'Iran. Il joue un rôle central dans la surveillance intérieure pour contrer l'influence étrangère et opère souvent en parallèle avec le ministère du renseignement civil.