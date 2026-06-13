Le chef d'un gang vénézuélien tué dans une frappe américaine

(Actualisé avec précisions)

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que les Etats-Unis avaient mené une frappe mortelle contre Hector Rusthenford Guerrero Flores, connu sous le nom de Nino Guerrero, le chef du gang vénézuélien Tren de Aragua.

"A ma demande, le Commandement Sud des Etats-Unis a mené une frappe rapide et mortelle afin d'exécuter Nino Guerrero, le tristement célèbre chef du Tren de Aragua, l'une des organisations terroristes les plus sanguinaires de la planète", a écrit Donald Trump sur son réseau, Truth Social.

"Cette opération a été étroitement coordonnée avec nos amis au Venezuela, avec qui nous travaillons très bien."

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a déclaré sur le réseau social X que la frappe avait été menée plus tôt dans la semaine et que la mort de Nino Guerrero durant la frappe avait été confirmée.

Le ministère vénézuélien de l'Information a dit que des affrontements entre membres de groupes criminels étaient survenus durant l'opération durant laquelle Nino Guerrero avait été neutralisé.

(Christian Martinez et Jasper Ward, avec Shivani Tanna; version française Camille Raynaud)