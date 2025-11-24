Le chanteur de reggae Jimmy Cliff est mort - New York Times

Le chanteur et compositeur de reggae jamaïcain, Jimmy Cliff, est décédé à l'âge de 81 ans, rapporte lundi le New York Times.

On doit à l'artiste, entré en 2010 au Rock and Roll Hall of Fame, des tubes internationaux comme "Many Rivers to Cross" (1969), "Reggae Night" (1984) ou encore "Hakuna Matata" (1995).

(version française Sophie Louet, édité par Zhifan Liu)