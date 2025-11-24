 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le chanteur de reggae Jimmy Cliff est mort - New York Times
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 13:27

Le chanteur et compositeur de reggae jamaïcain, Jimmy Cliff, est décédé à l'âge de 81 ans, rapporte lundi le New York Times.

On doit à l'artiste, entré en 2010 au Rock and Roll Hall of Fame, des tubes internationaux comme "Many Rivers to Cross" (1969), "Reggae Night" (1984) ou encore "Hakuna Matata" (1995).

(version française Sophie Louet, édité par Zhifan Liu)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank