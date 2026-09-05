Le cessez-le-feu négocié entre en vigueur pour permettre la réalisation de travaux de réparation à la centrale nucléaire de Zaporijjia

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(Ajout des commentaires du directeur général de Rosatom aux paragraphes 6 et 7)

Un cessez-le-feu local négocié par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) est entré en vigueur samedi afin de permettre la réalisation de travaux de réparation visant à rétablir l'alimentation électrique externe de la centrale nucléaire de Zaporijia, contrôlée par la Russie, dans le sud-est de l'Ukraine, a indiqué l'AIEA.

La centrale est privée d' d'alimentation électrique externe depuis le 20 août et dépend de générateurs diesel de secours pour refroidir ses systèmes de sécurité essentiels.

L’agence de surveillance nucléaire de l’ONU a indiqué que la centrale était à court de carburant diesel et qu’elle risquait de subir un black-out total d’ici quelques jours, à moins que l’alimentation électrique ne soit rétablie ou que du carburant supplémentaire ne lui soit livré.

Des techniciens ukrainiens devaient commencer à travailler sur la ligne électrique endommagée de Ferosplavna après avoir déminé la zone, a précisé l’AIEA.

Les forces russes se sont emparées de la centrale, la plus grande centrale nucléaire d'Europe, au cours des premières semaines de la guerre en Ukraine en 2022.

Le directeur général de Rosatom, Alexeï Likhachev, a déclaré qu’un cessez-le-feu temporaire était entré en vigueur samedi matin autour de la centrale afin de créer les conditions nécessaires aux travaux de réparation, et qu’il devrait durer environ une semaine.

Il a précisé que la remise en état de la ligne de Ferosplavna ne garantirait pas nécessairement la reprise de l’alimentation électrique externe de la centrale. Il a ajouté qu’une autre ligne électrique avait été réparée le 23 juillet, mais qu’elle n’avait pas été reconnectée en raison de ce qu’il a qualifié d’inaction de la part des autorités ukrainiennes.

L’Ukraine n’a pas commenté publiquement ce cessez-le-feu présumé ni les propos d'Alexeï Likhachev. Moscou et Kyiv se sont régulièrement accusées mutuellement, tout au long de la guerre, de mener des actions militaires compromettant la sûreté nucléaire.