Le Celtic privé de l’occasion de profiter du faux pas de Hearts, les Rangers en embuscade
Poursuivi par la malchance ? Une rencontre reportée a empêché, ce mercredi, le Celtic Glasgow de se rapprocher du leader, Heart of Midlothian .
Tout semblait pourtant réuni pour les Celts . La veille, Hearts s’était incliné 0-1 face à St Mirren , offrant au club recordman de Glasgow une occasion en or de revenir à trois points de l’équipe d’Édimbourg.…
JE pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer