Le Celtic privé de l’occasion de profiter du faux pas de Hearts, les Rangers en embuscade
05/02/2026 à 10:00

Poursuivi par la malchance ? Une rencontre reportée a empêché, ce mercredi, le Celtic Glasgow de se rapprocher du leader, Heart of Midlothian .

Tout semblait pourtant réuni pour les Celts . La veille, Hearts s’était incliné 0-1 face à St Mirren , offrant au club recordman de Glasgow une occasion en or de revenir à trois points de l’équipe d’Édimbourg.…

    05.02.2026 10:40 

    Et personne n’y a pensé avant ? Ce mercredi, Duje Ćaleta-Car est devenu un précurseur, en inventant une nouvelle manière de défendre. Alors que sa Real Sociedad menait 2-1 contre Alavés, son adversaire en quarts de la coupe nationale espagnole, l’ancien défenseur ... Lire la suite

    05.02.2026 10:38 

    Réconciliation rapide. Après s’être refusé à jouer pour Al-Nassr ce lundi, Cristiano Ronaldo est de retour à l’entraînement seulement deux jours plus tard . Pour rappel, la superstar portugaise était furieuse contre la direction de son club, car son ancien coéquipier ... Lire la suite

    05.02.2026 10:06 

    Militant et rule-breaker . Victorieux avec Manchester City contre Newcastle et fraîchement qualifié en finale de la League Cup anglaise, Pep Guardiola compte mettre toutes ses chances de son côté pour affronter Arsenal le 22 mars prochain à Wembley. Concrètement, ... Lire la suite

    05.02.2026 09:23 

    Endrick ? Ce n’est pas sa tasse de thé. Ce mercredi, l’acteur franco-étatsunien Timothée Chalamet était présent à Paris à l’occasion de l’ouverture d’un pop-up store Marty Supreme, son nouveau film qui sort en France le 18 février, au cinéma MK2 Bibliothèque. À ... Lire la suite

