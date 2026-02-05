Le Celtic privé de l’occasion de profiter du faux pas de Hearts, les Rangers en embuscade

Poursuivi par la malchance ? Une rencontre reportée a empêché, ce mercredi, le Celtic Glasgow de se rapprocher du leader, Heart of Midlothian .

Tout semblait pourtant réuni pour les Celts . La veille, Hearts s’était incliné 0-1 face à St Mirren , offrant au club recordman de Glasgow une occasion en or de revenir à trois points de l’équipe d’Édimbourg.…

JE pour SOFOOT.com