Le carton rouge lunaire de la semaine : Idrissa Gueye exclu... pour avoir tarté un coéquipier
Idrissa Guez.
Certains carton rouge sont plus stupides que d’autres ; Idrissa Gueye vient encore d’en apporter la preuve ce lundi . En déplacement sur la pelouse de Manchester United, Everton a rapidement été réduit à dix après l’expulsion du milieu sénégalais, renvoyé aux vestiaires dès la 13 e minute… pour une altercation avec son propre coéquipier, Michael Keane.…
FL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer