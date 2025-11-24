 Aller au contenu principal
Le carton rouge lunaire de la semaine : Idrissa Gueye exclu... pour avoir tarté un coéquipier
24/11/2025

Idrissa Guez.

Certains carton rouge sont plus stupides que d’autres ; Idrissa Gueye vient encore d’en apporter la preuve ce lundi . En déplacement sur la pelouse de Manchester United, Everton a rapidement été réduit à dix après l’expulsion du milieu sénégalais, renvoyé aux vestiaires dès la 13 e minute… pour une altercation avec son propre coéquipier, Michael Keane.…

FL pour SOFOOT.com

