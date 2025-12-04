Le capitaine de Croix va manquer le 32e de finale de la Coupe de France à cause de son mariage

Voilà pourquoi on aime tant la Coupe de France.

Selon BFM Grand Lille, le capitaine de l’Iris Club de Croix (National 3), Hugo Robert, va manquer la rencontre du 32ᵉ de finale face au Stade de Reims (Ligue 2) car la rencontre tombe exactement en même temps que son mariage . En effet, le match, prévu le 20 décembre prochain, tombe exactement à l’heure du début de la cérémonie. Pour ne rien arranger, le numéro 10 du club nordiste, Thomas Coppin, est le témoin du marié et d’autres membres de l’effectif sont également invités aux festivités.…

TM pour SOFOOT.com