 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le capitaine de Croix va manquer le 32e de finale de la Coupe de France à cause de son mariage
information fournie par So Foot 04/12/2025 à 00:06

Le capitaine de Croix va manquer le 32e de finale de la Coupe de France à cause de son mariage

Le capitaine de Croix va manquer le 32e de finale de la Coupe de France à cause de son mariage

Voilà pourquoi on aime tant la Coupe de France.

Selon BFM Grand Lille, le capitaine de l’Iris Club de Croix (National 3), Hugo Robert, va manquer la rencontre du 32ᵉ de finale face au Stade de Reims (Ligue 2) car la rencontre tombe exactement en même temps que son mariage . En effet, le match, prévu le 20 décembre prochain, tombe exactement à l’heure du début de la cérémonie. Pour ne rien arranger, le numéro 10 du club nordiste, Thomas Coppin, est le témoin du marié et d’autres membres de l’effectif sont également invités aux festivités.…

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Arsenal conserve la tête, Liverpool évite le pire et Chelsea chute de haut
    Arsenal conserve la tête, Liverpool évite le pire et Chelsea chute de haut
    information fournie par So Foot 03.12.2025 23:34 

    Au terme d'une nouvelle journée folle de Premier League, Arsenal continue de faire la course en tête, Liverpool a cravaché pour prendre un point à la surprenante équipe de Sunderland tandis que Chelsea a chuté chez le mal classé Leeds. Mis sous pression par Manchester ... Lire la suite

  • Marcus Thuram et l'Inter Milan dévorent Venise
    Marcus Thuram et l'Inter Milan dévorent Venise
    information fournie par So Foot 03.12.2025 22:59 

    Inter Milan 5-1 Venise Une formalité.… TM pour SOFOOT.com

  • Le Bayern se sort du piège tendu par l'Union Berlin
    Le Bayern se sort du piège tendu par l'Union Berlin
    information fournie par So Foot 03.12.2025 22:44 

    Union Berlin 2-3 Bayern Munich Buts : Querfeld (sp, 40ᵉ, 55ᵉ) pour Eiserne // Ansah (csc, 12ᵉ), Kane (24ᵉ) et Leite (45ᵉ + 4) pour le Rekordmeister Rocambolesque.… TM pour SOFOOT.com

  • Huis-clos total pour Nice-Saint-Étienne en Coupe de France
    Huis-clos total pour Nice-Saint-Étienne en Coupe de France
    information fournie par So Foot 03.12.2025 22:18 

    Parce qu’un malheur ne vient jamais seul. Encore sonné après les incidents de dimanche, l’OGC Nice a vu la commission de discipline de la LFP lui infliger un huis total suite au comportement de ses supporters lors de la défaite face à l’Olympique de Marseille (1-5), ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank