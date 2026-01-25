Le Canada respecte l'accord commercial avec les USA et le Mexique, assure Mark Carney

Le Premier ministre canadien Mark Carney s'exprime lors d'une conférence de presse à la Citadelle de Québec

par Divya Rajagopal

Le Canada respecte les engagements qu'il a pris dans le cadre de l'accord commercial entre ‍les Etats-Unis, le Mexique et le Canada (USMCA en anglais ou ACEUM), à savoir ne pas conclure d'accords de libre-échange avec des pays qui ne sont pas des économies ‌de marché, a déclaré dimanche à Ottawa le Premier ministre Mark Carney.

Le chef du gouvernement canadien répondait à la menace du président américain Donald ​Trump d'imposer des droits de douane de 100% à son pays ⁠s'il concluait un accord commercial avec la Chine.

Mark Carney a assuré que le Canada n'avait pas l'intention d'agir de la sorte avec ⁠la Chine ou toute ‍autre économie non marchande.

"Mais ce que le Canada a fait ⁠avec la Chine, c'est rectifier certains problèmes qui s'étaient développés au cours des deux dernières années", a-t-il dit.

Le chef du gouvernement canadien a ajouté que son ​pays effectuait un "retour vers le futur" sur les véhicules électriques, l'agriculture et les produits de la pêche, en leur accordant une protection supplémentaire.

Mark Carney s'est rendu ⁠en Chine au début du mois pour tenter de diversifier les ​échanges commerciaux et résoudre les problèmes liés aux droits de ​douane avec le ​troisième partenaire commercial de son pays.

Dimanche, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, ​a déclaré dans une interview accordée à ⁠ABC News qu'il était possible d'imposer des droits de douane de 100% au Canada s'il concluait un accord de libre-échange avec la Chine.

"S'ils vont plus loin, si nous constatons que les Canadiens permettent aux Chinois de faire du dumping", a-t-il ‌menacé.

Dans un communiqué distinct adressé à Reuters samedi soir, l'ambassade de Chine au Canada a indiqué que Pékin était prêt à travailler avec Ottawa pour mettre en œuvre le consensus atteint par les dirigeants des deux pays et faire avancer le partenariat stratégique entre la Chine et le Canada.

(Reportage Divya Rajagopal à Toronto; ‌version française Claude Chendjou)