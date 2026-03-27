Le calendrier des barrages du Mondial en Europe
Il faut quand même s’arrêter à 48. Il reste quatre tickets européens à partager pour la Coupe du monde 2026. Après les demi-finales disputées ce jeudi soir, qui ont notamment vu la Turquie, la surprise kosovare et des Italiens qui tremblent se qualifier, on connaît désormais les affiches des quatre finales de la zone Europe. Ces rencontres se joueront mardi, à 20H45. Les voici :
Bosnie-Herzégovine – Italie
Kosovo – Turquie
République Tchèque – Danemark
Suède – Pologne
Les matchs se dérouleront chez les premiers nommés. Des prolongations, puis des séances de tirs aux buts, départageront ces nations en cas de match nul.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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