Le calendrier des barrages du Mondial en Europe

Il faut quand même s’arrêter à 48. Il reste quatre tickets européens à partager pour la Coupe du monde 2026. Après les demi-finales disputées ce jeudi soir, qui ont notamment vu la Turquie, la surprise kosovare et des Italiens qui tremblent se qualifier, on connaît désormais les affiches des quatre finales de la zone Europe. Ces rencontres se joueront mardi, à 20H45. Les voici :

Bosnie-Herzégovine – Italie

Kosovo – Turquie

République Tchèque – Danemark

Suède – Pologne

Les matchs se dérouleront chez les premiers nommés. Des prolongations, puis des séances de tirs aux buts, départageront ces nations en cas de match nul.…

UL pour SOFOOT.com