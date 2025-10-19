Le but magnifique de Gaël Kakuta en D2 turque
Ozil, sors de ce corps !
Lors de la 10ᵉ journée de 1.Lig, Sakaryaspor a marché sur Adana Demirspor (0-6) samedi et un certain Gaël Kakuta a prouvé qu’il était toujours un aussi beau footballeur, même à 34 piges . À l’aise comme un poisson dans l’eau dans le 15ᵉ club de sa carrière, l’international congolais a participé à la large victoire des siens en inscrivant une très belle réalisation à la 88ᵉ minute.…
TM pour SOFOOT.com
