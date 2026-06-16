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Le but de Bradley Barcola sur son deuxième ballon du match (2-0)
information fournie par So Foot 16/06/2026 à 23:01

Le but de Bradley Barcola sur son deuxième ballon du match (2-0)

Le but de Bradley Barcola sur son deuxième ballon du match (2-0)

C’est la France BB. Parfaitement lancée dans la profondeur par Adrien Rabiot après un ballon récupéré par Aurélien Tchouaméni, Bradley Barcola a doublé la mise face au Sénégal en ouverture de la Coupe du monde de l’équipe de France d’un piqué bien senti devant la sortie d’Édouard Mendy . L’ailier du Paris Saint-Germain a inscrit son troisième but en Bleu, sur son troisième ballon du match et seulement 130 secondes après son entrée en jeu.

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