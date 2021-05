Le brunch présidentiel, votre nouveau rendez-vous politique

L'actualité politique servie sur un plateau : pour pimenter vos repas du week-end en cette année de campagne électorale, Le Point vous propose chaque dimanche, à compter du 9 mai, un assortiment d'informations croustillantes à déguster et à savourer avec le lancement de notre nouvelle rubrique, « Le brunch présidentiel », qui vous accompagnera jusqu'en mai 2022.

À la carte, les fins cuistots du service politique revisitent les moments forts de la semaine et vous convient dans les cuisines des états-majors des candidats et du pouvoir sous la forme de savoureux petits plats et zakouski à picorer à souhait : les incontournables œufs brouillés de la semaine, la salade niçoise et autres bouillabaisses - fort à propos en ces jours de fortes tensions à droite -, le croque-monsieur, le soufflé dégonflé, le café serré, sans oublier les mignardises et petites surprises du chef pour égayer vos papilles politiques. Le vainqueur de la compétition pour l'Élysée réglera l'addition. À vos fourchettes !