Le British Museum attend une affluence record pour la tapisserie de Bayeux

Le British Museum s'attend à une affluence exceptionnelle pour l'exposition qu'il consacre à la tapisserie de Bayeux, dont la billetterie a ouvert mercredi, pour voir cette oeuvre du XIe siècle qui revient en Angleterre depuis la France pour la première fois depuis près de 1.000 ans.

Des Britanniques sont nombreux à vouloir saisir cette opportunité de découvrir sur leur sol la tapisserie, également appelée "Tapisserie de la reine Mathilde", retraçant la conquête normande de l'Angleterre en 1066, a souligné son directeur, Nicholas Cullinan, sur BBC Radio.

"Elle sera très bientôt chez nous, c'est exaltant", a-t-il ajouté, alors que des dizaines de milliers de personnes patientaient dans la file d'attente virtuelle pour acheter des billets au prix de 25 livres l'unité (29 euros).

Les origines précises de cette tapisserie longue de 70 mètres restent obscures et débattues. Certains spécialistes créditent des brodeurs anglais, bien qu'elle soit conservée en France depuis 950 ans, mais cette hypothèse est contestée par de nombreux historiens qui décèlent dans l'oeuvre la marque d'artisans normands. En France, sa confection a longtemps été attribuée à la reine Mathilde, l'épouse de Guillaume le Conquérant, et à ses dames de compagnie.

Ses broderies détaillent les événements précédant l'invasion de Guillaume à Hastings ainsi que l'affrontement violent qui s'ensuivit avec l'armée du roi anglo-saxon Harold, notamment la scène où une flèche atteint Harold à l'oeil.

Les modalités de transport de cette tapisserie fragile, faite de laine et de lin, depuis Bayeux, en Normandie, jusqu'au British Museum, au centre de Londres, sont confidentielles. Nicholas Cullinan a néanmoins précisé qu'elle transiterait par le tunnel sous la Manche.

La France a confirmé en juillet dernier que le musée pourrait emprunter la tapisserie, à l'occasion de la visite d'État au Royaume-Uni du président Emmanuel Macron, invité du roi Charles.

Ce prêt d'un tel trésor culturel est présenté comme un signe de rapprochement entre les deux pays après les tensions liées au vote sur le Brexit en 2016.

Une vitrine en verre spécialement conçue, que le British Museum présente comme la plus longue au monde, a été fabriquée pour exposer et protéger la tapisserie. Les visiteurs pourront en admirer toute la longueur en la surplombant et l'observer de près, a précisé Nicholas Cullinan.

Habituellement exposée au musée de Bayeux, en Normandie, la tapisserie sera présentée au British Museum de septembre 2026 à juillet 2027.

En contrepartie, des musées français accueilleront des trésors britanniques, dont la collection de Sutton Hoo, composée de casques, de boucliers et d'autres objets métalliques datant du VIIe siècle en Angleterre anglo-saxonne.

(Sarah Young; version française Nicolas Delame, édité par Benoit Van Overstraeten)