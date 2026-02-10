Le Botswana va stimuler l'exploration minière alors que le marché du diamant est en difficulté

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le Botswana veut diversifier l'exploitation minière au-delà des diamants

*

La Debswana ne prévoit pas d'augmenter sa production de diamants

*

Les États-Unis se montrent intéressés par un partenariat avec le Botswana dans le domaine de la prospection minière

(Ajout des commentaires du directeur général de Debswana aux paragraphes 3 et 4) par Olivia Kumwenda-Mtambo et Brian Benza

Le Botswana prévoit d'intensifier l'exploration minière, y compris pour les minerais essentiels, car il cherche à se diversifier au-delà des diamants en surveillant les quelque 70 % de son territoire qui restent inexplorés, a déclaré mardi la ministre des mines, Bogolo Joy Kenewendo.

Le pays d'Afrique australe, longtemps considéré comme une réussite africaine, a été durement touché par une baisse prolongée du marché mondial du diamant, due à l'incertitude économique et à la popularité croissante des pierres cultivées en laboratoire. Les diamants représentent environ un tiers du revenu national du Botswana.

La Debswana Diamond Company, la coentreprise du Botswana avec De Beers qui représente 90 % des ventes de diamants du pays, n'a pas l'intention d'augmenter sa production en raison de la morosité du marché.

"Il ne sert à rien de brûler de l'argent et de stocker des diamants", a déclaré Andrew Motsomi, directeur général de Debswana.

Le Botswana avait un stock de 12 millions de carats à la fin du mois de décembre, soit près du double du niveau de stock autorisé par le gouvernement, qui est de 6,5 millions de carats, selon les données du ministère des finances.

L'INTÉRÊT DES ÉTATS-UNIS

Alors que les diamants resteront l'épine dorsale du secteur minier, Mme Kenewendo a déclaré que le gouvernement poursuivait ses projets d'élargissement de la base minérale, y compris dans les minerais essentiels.

Elle a indiqué qu'une société d'exploration publique nouvellement créée se concentrerait sur l'augmentation des niveaux d'exploration.

"Nous faisions plus d'exploration pour les diamants que pour d'autres minerais de grande valeur. Nous allons maintenant changer cela", a déclaré Mme Kenewendo à Reuters en marge d'une conférence sur l'exploitation minière en Afrique qui s'est tenue au Cap. "Si vous n'avez exploré que 30 % de votre pays, cela montre bien que nous nous concentrons sur les diamants."

"Les investisseurs hésitent un peu à se lancer dans l'exploration. Vous pouvez perdre beaucoup d'argent en explorant et en ne trouvant rien", a-t-elle ajouté. "Nous voulons nous assurer que nous disposons des bonnes données, que nous savons où se trouvent les gisements, afin de pouvoir décider si nous voulons être des investisseurs dans ce domaine."

Le Botswana est le premier producteur mondial de diamants en termes de valeur et un nouveau centre d'extraction de cuivre.

L'intérêt pour les minéraux critiques, tels que ceux utilisés dans la fabrication de pointe, s'est accru à mesure que les deux plus grandes économies du monde, les États-Unis et la Chine, se disputent des ressources telles que le cuivre et le cobalt.

Mme Kenewendo a déclaré que les États-Unis avaient exprimé leur intérêt pour un partenariat avec le Botswana dans le domaine de l'exploration et de l'exploitation minière, mais que les discussions n'en étaient qu'à leur début.

"Nous verrons ce qu'il en est", a-t-elle déclaré. "Nous nous engageons simplement dans des investissements généraux dans le secteur minier."