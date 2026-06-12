Le Bitcoin sous la pression de l'inflation

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Le marché des actifs numériques reste contraint par l'inflation plus que par la croissance. Si l'indice des prix hors énergie est ressorti en deçà des attentes, l'énergie a pesé lourd : la seule composante de l'essence a représenté 60% de la dernière publication d'inflation, portant l'indice global à 4,2%, soit plus du double de la cible de 2% de la Fed.

Le marché anticipe une à deux hausses de taux cette année, et c'est ce repositionnement, davantage que les fondamentaux, qui pèse aujourd'hui sur le Bitcoin. Le futur président de la Fed, Kevin Walsh, prend ses fonctions le 17. Ses récentes déclarations laissent entrevoir une lecture plus nuancée, soulignant l'effet déflationniste de l'IA et le caractère transitoire de l'inflation énergétique.

Du côté des flux sur les ETN à l'échelle de l'industrie mondiale, la collecte des produits d'investissement en actifs numériques est globalement stable à légèrement négative depuis le début de l'année, un schéma qui rappelle le resserrement de 2022 à 2024. Une part importante des sorties provient du dénouement d'opérations d'arbitrage, iShares étant particulièrement concerné. L'IA capte par ailleurs une large part de la liquidité et de l'attention des investisseurs.

Rebond peu probable en l'état pour le Bitcoin

Le Bitcoin a échoué à plusieurs reprises à franchir le seuil des 80 000 dollars : un rebond durable semble peu probable sans une Fed plus accommodante et un reflux des anticipations d'inflation.

Le principal risque à surveiller reste le pétrole, dont les cours paraissent artificiellement contenus par un rationnement de la demande chinoise. Un baril à 140-150$ aurait de lourdes conséquences stagflationnistes pour les économies développées. Le Bitcoin en pâtirait à court terme, mais c'est précisément dans un tel environnement d'inflation tirée par l'offre que sa rareté programmée renforce son intérêt de long terme.

Au final, aucun catalyseur haussier marqué à court terme, mais aucun signal crédible de baisse supplémentaire non plus. La patience demeure la stratégie.

Les ETN cryptos comportent des risques de perte en capital importants. Leur volatilité et leur exposition à des évolutions réglementaires doivent être prises en compte. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout investissement, consultez le document d'informations clés et le prospectus pour évaluer si ce placement correspond à votre profil et vos objectifs financiers.