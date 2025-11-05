Le bilan de l'accident d'avion d'UPS à Louisville s'alourdit à 9 morts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Le nombre de morts s'élève à 9) par David Shepardson

Le bilan de l 'accident de l'avion cargo d'UPS UPS.N qui a pris feu quelques instants après son décollage à Louisville, Kentucky, s 'est alourdi à neuf morts, ont annoncé mercredi les autorités de la ville et de l'État.

Les enquêteurs du National Transportation Safety Board (NTSB) seront sur place mercredi pour commencer à comprendre ce qui s'est passé lorsque l'avion cargo MD-11, âgé de 34 ans, a pris feu vers 17 h 13 (heure de l'Est) mardi avant de s'écraser.

Le maire de Louisville, Craig Greenberg, a déclaré que neuf personnes avaient été retrouvées mortes sur les lieux de l'accident. Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a déclaré sur les réseaux sociaux qu'il était possible que d'autres victimes soient à déplorer. Les autorités ont indiqué que 11 victimes avaient été transportées à l'hôpital mardi.

L'aéroport international de Louisville a rouvert ses portes au trafic aérien tôt mercredi, mais la piste où l'accident s'est produit devrait rester fermée pendant encore 10 jours, selon les autorités.

UPSa déclaré mardi qu'elle avait interrompu ses opérations de tri de colis dans ses installations de l'aéroport. La société n'a pas précisé si elle avait repris le tri des colis mercredi.

L'avion tri-moteur a été ravitaillé en carburant pour un vol de 8 heures et demie à destination d'Honolulu. Il avait un équipage de trois personnes, a indiqué UPS UPS.N . Aucun des membres de l'équipage n'a survécu, ont déclaré les autorités.

C'est le premier avion cargo d'UPS à s'écraser depuis août 2013, lorsqu'un Airbus s'est écrasé lors d'une approche d'atterrissage à l'aéroport international de Birmingham, en Alabama, tuant les deux membres de l'équipage.

Plusieurs bâtiments d'une zone industrielle située au-delà de la piste d'atterrissage étaient en feu après l'accident, et une épaisse fumée noire s'élevait dans le ciel du soir.

L'une des principales questions posées aux enquêteurs est de savoir pourquoi un moteur semble s'être détaché de l'avion avant le crash, a déclaré une personne informée de l'affaire, en montrant des images vidéo de débris de l'aérodrome.