Le bilan carbone des Bleus s'alourdit
N’oubliez pas de fermer l’eau du robinet quand vous vous brossez les dents. Alors que l’équipe de France disputera son dernier match amical de préparation contre l’Irlande du Nord ce lundi au Stade Pierre-Mauroy, les Bleus ont rallié Lille en avion depuis la capitale . De quoi faire grincer des dents.
Les Bleus quittent Clairefontaine, direction Lille ! 👋 pic.twitter.com/GqhsStQACb…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer