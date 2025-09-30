Le Bayern, l’Atletico et l’Inter en balade, Chelsea à l’arrache

Soirée promenades.

Pas beaucoup de suspense aux quatre coins de l’Europe en ce mardi soir. Du côté de Chypre, Harry Kane a poursuivi son début de saison de folie et le Bayern Munich s’est montré sans pitié avec Paphos (1-5) . Un doublé pour l’attaquant anglais, autant de passes décisives et un pion pour Michael Olise, toujours autant en jambes, et même Nicolas Jackson, titulaire et buteur : tout va bien en Bavière malgré le superbe but de Mislav Oršić, venu sauver l’honneur des siens juste avant la pause.…

TB pour SOFOOT.com