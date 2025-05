Le Bayern et Kompany, mariage réussi

Vincent Kompany a fait taire les sceptiques dès sa première saison à la tête du Bayern Munich, redonnant de l’élan au club après une année 2023-2024 décevante. En toute tranquillité, le Belge a mené les Bavarois à un titre de Bundesliga acquis sans trembler, écartant rapidement le spectre d’une deuxième saison blanche consécutive.

Ce samedi, l’Allianz Arena aura des allures de fête. Face à Mönchengladbach, le Bayern Munich célébrera officiellement son titre de champion, dans une ambiance qui s’annonce chargée d’émotion. Le trophée retrouvera les bras bavarois, Manuel Neuer reprendra sa place dans les cages après plusieurs semaines d’absence, et surtout, Thomas Müller disputera son dernier match à domicile sous le maillot rouge. Une page se tourne, une autre s’écrit et au milieu, un homme : Vincent Kompany.

Le technicien belge boucle ainsi sa première saison sur le banc munichois par une cérémonie qu’il a contribué à rendre possible. Arrivé en toute discrétion de Burnley, qu’il a laissé à la 19 e place de Premier League, Kompany n’a pas cherché à révolutionner le Bayern : il l’a reconstruit. En Bundesliga, cela n’a pas traîné. Une prise de pouvoir dès la 3 e journée et plus personne pour contester la couronne. Avec la meilleure attaque du championnat (93 buts) et la défense la plus solide (32 buts encaissés), les Bavarois ont plié la saison sans trop de soucis. À l’arrivée, Leverkusen est largué à huit points, Francfort à vingt.…

Par Evan Glomot pour SOFOOT.com