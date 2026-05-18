Le barrage Nice-Sainté à huis clos ?
Dans un monde normal, les supporters sont le douzième homme. En ce moment à Nice, ils sont plutôt adversaires de leurs propres joueurs, ce qui peut se comprendre au regard de la saison complètement ratée du Gym (sans les violences, bien sûr).
Face à Metz, ce dimanche soir pour la dernière journée de Ligue 1, les fans niçois ont exprimé leur ras-le-bol en envahissant le terrain à la fin de la rencontre . Une action qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur les derniers épisodes de la saison des Aiglons.…
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