Le barrage Nice-Sainté à huis clos ?

Dans un monde normal, les supporters sont le douzième homme. En ce moment à Nice, ils sont plutôt adversaires de leurs propres joueurs, ce qui peut se comprendre au regard de la saison complètement ratée du Gym (sans les violences, bien sûr).

Face à Metz, ce dimanche soir pour la dernière journée de Ligue 1, les fans niçois ont exprimé leur ras-le-bol en envahissant le terrain à la fin de la rencontre . Une action qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur les derniers épisodes de la saison des Aiglons.…

EM pour SOFOOT.com