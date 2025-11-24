 Aller au contenu principal
Le Barça le plus catalan depuis la guerre civile
information fournie par So Foot 24/11/2025 à 16:54

Le Barça le plus catalan depuis la guerre civile

Le Barça le plus catalan depuis la guerre civile

Complètement locaux.

Le Barça a enfin retrouvé son canapé. Après 909 jours passés à squatter Montjuïc, les Blaugrana ont remis les pieds au Camp Nou (oui, Spotify, d’accord). Résultat : 4-0 contre l’Athletic, une crémaillère catalane fêtée sous le signe des locaux. Lewandowski a marqué pour faire plaisir aux caméras, Ferran Torres a mis un doublé histoire de rappeler qu’il n’est pas qu’un meme, et Fermín López a scellé la fête. Feux d’artifice, musique, et même un coup d’envoi par le « sixième membre du club » (personne ne sait qui c’est, mais tout le monde applaudit).…

MH pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
