Le Barça le plus catalan depuis la guerre civile
Complètement locaux.
Le Barça a enfin retrouvé son canapé. Après 909 jours passés à squatter Montjuïc, les Blaugrana ont remis les pieds au Camp Nou (oui, Spotify, d’accord). Résultat : 4-0 contre l’Athletic, une crémaillère catalane fêtée sous le signe des locaux. Lewandowski a marqué pour faire plaisir aux caméras, Ferran Torres a mis un doublé histoire de rappeler qu’il n’est pas qu’un meme, et Fermín López a scellé la fête. Feux d’artifice, musique, et même un coup d’envoi par le « sixième membre du club » (personne ne sait qui c’est, mais tout le monde applaudit).…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
