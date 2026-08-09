Le Barça laisse filer un trophée dans les dernières minutes

Il n’y a pas que le PSG qui galère dans sa préparation cet été. Le FC Barcelone prenait part à un drôle de tournoi amical en Italie ce samedi : la Coupe du Frioul-Vénétie Julienne. Derrière ce nom qui fait penser à une course cycliste de seconde zone se cache une mini-compétition à trois équipes, le Barça, Nottingham Forest et l’Udinese, où chaque match durait 45 minutes.

C’est l’Udinese qui en est sorti vainqueur après avoir disposé des Reds et des Catalans , à chaque fois sur le score de 1-0. Les Blaugranas, qui avaient aligné des équipes largement remaniées (avec tout de même Raphinha, Karim Adeyemi et Fermín López), ont été battus dans les dernières minutes de leur deuxième match en concédant un but de Vakoun Bayo sur contre-attaque.…

FL pour SOFOOT.com