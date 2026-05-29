Le Barça frappe un premier gros coup sur le mercato
La place de Lamine Yamal en danger ? C’était attendu depuis quelques jours, c’est désormais officiel : Anthony Gordon portera les couleurs du FC Barcelone la saison prochaine . Le club blaugrana a annoncé l’arrivée de l’ailier anglais, ce vendredi soir. Le désormais ex- Magpie s’est engagés en Catalogne pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu’en 2031.
A new force joins our rhythm. Anthony Gordon is culer 💙❤️ pic.twitter.com/v5UefCfUme…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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