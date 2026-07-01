Le Bangladesh met en garde contre une recrudescence de la dengue dans les prochains mois

Le nombre de cas de dengue pourrait augmenter fortement au cours des deux prochains mois au Bangladesh, ont averti mercredi les experts de la santé alors que les conditions météorologiques favorisent la propagation de la maladie.

S'étant accélérée ces dernières semaines, l'épidémie a suscité des craintes alors que le nombre de décès liés à la maladie est passé de un à la fin du mois de mai à 18 à la fin du mois de juin.

Le nombre de cas signalés a été multiplié par plus de huit, passant de 714 à 5.924, selon les données du ministère bangladais de la Santé.

"Nous nous attendons à ce que le nombre de cas de dengue à Dacca double au moins en juillet par rapport aux niveaux de juin et qu’il soit multiplié par trois ou quatre d'ici août", a déclaré le professeur Kabirul Bashar, entomologiste à l’université Jahangirnagar.

"Mais le plus grand défi se posera probablement en dehors de la capitale, où plusieurs districts risquent de connaître une hausse bien plus forte du nombre de cas", a-t-il ajouté.

Les fortes précipitations, les températures élevées et le taux d’humidité important ont créé des conditions idéales pour la transmission de la dengue, selon l'entomologiste.

Les efforts de lutte contre les moustiques n’ont pas suivi le rythme de cette menace croissante, a-t-il ajouté, exhortant le gouvernement à mettre en place un système d’alerte précoce à l’échelle nationale afin d’identifier les zones de reproduction des moustiques et les foyers émergents.

"La marge de manœuvre pour endiguer l’épidémie se réduit", a-t-il déclaré.

En 2023, plus de 321.000 personnes ont été infectées par la dengue et 1.705 personnes sont décédées de la maladie au Bangladesh.

L’année dernière, le pays a enregistré 102.861 cas de dengue et 413 décès, après 101.214 infections et 575 décès en 2024.

La menace de la dengue survient alors que le pays est confronté à l’une de ses pires épidémies de rougeole depuis des décennies, 700 personnes étant mortes après une infection par le virus.

(Rédigé par Ruma Paul ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)