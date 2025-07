Le 10 pour Yamal : les numéros de maillot ont-ils encore une valeur dans le football ?

Alors que Lamine Yamal récupère le numéro 10 au FC Barcelone, célébré par un cérémonial clinquant, se pose la question de la valeur à accorder aux numéros dans le football actuel.

Des caméras, des photographes, des costumes et même une grand-mère. Le branle-bas de combat était de mise sur l’avenue Arístides Maillol, siège du FC Barcelone. L’institution blaugrana célébrait en effet la remise du numéro 10 à son cher Lamine Yamal Nasraoui Ebana. Un héritage que beaucoup qualifieront de logique, au vu de la stature déjà conférée à ce gamin de 18 ans, et qui perpétue une belle signature footballistique qu’est celle de l’héritage. Mais ce cérémonial interroge tout de même sur la réelle valeur à encore donner aux numéros dans le football moderne. Car oui, si le numéro faisait encore foi dans les décennies précédentes, il semble aujourd’hui difficile de lui donner une place consistante dans la mémoire collective.

Our president, our No. 10, and the future home. ❤️‍🔥 pic.twitter.com/yrrmdXKuQ0…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com