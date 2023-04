Laurent Berger, à Emmanuel Macron : "Le syndicalisme est de retour, Monsieur le président"

Malgré le passage de la réforme des retraites, le secrétaire général du premier syndicat français part avec un sentiment de devoir accompli après dix ans de mandat.

Laurent Berger, le 14 avril 2023, sur le plateau de TF1 ( AFP / LUDOVIC MARIN )

La crise des retraites a montré que "le syndicalisme est de retour" et qu'il "va falloir faire avec", a affirmé jeudi 20 avril le patron de la CFDT, Laurent Berger, qui quittera son poste dans deux mois et entend "continuer à militer", sans s'engager en politique .

"On a fait le boulot, le syndicalisme a exprimé sa centralité sur le monde du travail" et "la CFDT a assumé son leadership", a déclaré Laurent Berger sur France Inter.

"La démocratie ça ne se résume pas à être élu une fois et à faire ce qu'on veut"

"Le syndicalisme est de retour, Monsieur le président, on est là et il va falloir faire avec", a-t-il lancé à l'adresse d'un Emmanuel Macron qui a, selon lui "la tentation d'amoindrir le rôle des syndicats" depuis son arrivée au pouvoir en 2017.

"La démocratie ça ne se résume pas à être élu une fois et à faire ce qu'on veut", a-t-il insisté, soulignant que la CFDT compte à ce jour "plus de 600.000 adhérents", soit "plus que tous les partis politiques confondus de ce pays, Renaissance comprise".

Après son passage de témoin à sa dauphine Marylise Léon, prévu le 21 juin, M. Berger va "continuer à militer (et) à dire des choses", mais il a de nouveau dit "'non' à toute entrée en politique", expliquant n'être "pas fait pour" ce type "d'aventure personnelle".

"Je vais chercher du travail, je n'ai pas de piste d'atterrissage pour le moment", a-t-il ajouté. "Mais je ne ferai pas de politique, point final" .