LaRef 2025 : suivez le programme en direct

La 7ᵉ édition de la Rencontre des Entrepreneurs de France se tient les 27 et 28 août 2025 au Stade Roland-Garros. Au programme : des dizaines de plénières de haut niveau, plus de 150 intervenants français et internationaux issus du monde économique, politique, académique et sociétal. Thème central des discussions : «Jeu Décisif – L'heure des choix». Un sujet en prise avec l'actualité récente du pays. Suivez le direct en vidéo à partir de 14h
PARIS (Reuters) -Emmanuel Macron soutient totalement la décision de François Bayrou de demander un vote de confiance au Parlement sur le constat du surendettement de la France, a déclaré mercredi la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas. Le président de la ... Lire la suite
Patrick Martin (Medef) : "Le 1er ministre a raison de marteler la situation grave de nos finances publiques"
A l'occasion de la Rencontre des entrepreneurs de France édition 2025 , au cœur du Stade Roland Garros, Ecorama reçoit Patrick Martin, président du Medef. Il est notamment revenu sur le contexte politique et économique sous haute tension de cette rentrée. Vote ... Lire la suite
par Sabine Siebold BERLIN (Reuters) -Le gouvernement allemand doit rapidement décider s'il poursuit le développement du projet d'avion de combat du futur (Scaf) avec la France, a déclaré à Reuters Christoph Schmid, député allemand membre de la commission de la ... Lire la suite
La chute du gouvernement ne serait pas problématique car la situation économique de la France "est déjà très grave (et) ne peut pas être pire", selon une majorité de Français. Une large majorité de Français (72%) ne souhaite pas que François Bayrou obtienne une ... Lire la suite
