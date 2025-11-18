 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lancement de la campagne de distribution alimentaire des Restos du coeur
information fournie par AFP 18/11/2025 à 08:17

Les Restos du coeur lancent mardi leur traditionnelle campagne de distribution alimentaire ( AFP / Geoffroy VAN DER HASSELT )

Les Restos du coeur lancent mardi leur traditionnelle campagne de distribution alimentaire ( AFP / Geoffroy VAN DER HASSELT )

Les Restos du coeur lancent mardi leur traditionnelle campagne de distribution alimentaire dans un contexte économique marqué par une précarité grandissante des publics les plus vulnérables.

"Nous sommes mobilisés, nos donateurs nous suivent, les équipes sont prêtes mais nous sommes inquiets parce que la précarité est là", déclare à l'AFP le président de l'association, Jean-Michel Richard.

Environ "77% des publics que nous accueillons vivent avec moins de la moitié du seuil de pauvreté, soit 644 euros", par mois, ajoute-t-il. "Plus de 50% de nos publics sont des jeunes de moins de 25 ans et 40% sont des mineurs, c'est dramatique. Et on a également des retraités, des travailleurs précaires, des étudiants qui viennent nous trouver".

Lors de la campagne 2024-2025, les Restos du Coeur avaient accueilli 1,3 million de personnes et distribué 161 millions de repas. A titre de comparaison, en 1985 lors de leur première année d'existence, ils avaient servi 8,5 millions de repas.

Fondée par Coluche, l'association, qui assure 35% de l'aide alimentaire en France, avait lancé un cri d'alarme en septembre 2023 en prévenant qu'elle allait être contrainte de restreindre le nombre de ses bénéficiaires.

"Chaque année, on est amené malheureusement à refuser du monde mais on fait le maximum en fonction de nos capacités financières", souligne Jean-Michel Richard, dont l'association compte 78.000 bénévoles réguliers et 30.000 occasionnels.

Selon les dernières données de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), le taux de pauvreté a atteint un niveau record en France métropolitaine en 2023 avec près de 10 millions de personnes concernées. Les inégalités ont atteint des niveaux parmi les plus élevés depuis 30 ans.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

2 commentaires

  • 09:15

    Comme pour Emmaus et le logement depuis 70 ans, les resto du coeur signale une aggravation de la malnutrition depuis 40 ans... le problème, c'est que les chiffres de santé montrent surtout une nutrition trop riche, surtout dans les milieux défavorisés. L'un n'empêche pas l'autre, certes...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank