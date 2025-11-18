Lancement de la campagne de distribution alimentaire des Restos du coeur

Les Restos du coeur lancent mardi leur traditionnelle campagne de distribution alimentaire ( AFP / Geoffroy VAN DER HASSELT )

Les Restos du coeur lancent mardi leur traditionnelle campagne de distribution alimentaire dans un contexte économique marqué par une précarité grandissante des publics les plus vulnérables.

"Nous sommes mobilisés, nos donateurs nous suivent, les équipes sont prêtes mais nous sommes inquiets parce que la précarité est là", déclare à l'AFP le président de l'association, Jean-Michel Richard.

Environ "77% des publics que nous accueillons vivent avec moins de la moitié du seuil de pauvreté, soit 644 euros", par mois, ajoute-t-il. "Plus de 50% de nos publics sont des jeunes de moins de 25 ans et 40% sont des mineurs, c'est dramatique. Et on a également des retraités, des travailleurs précaires, des étudiants qui viennent nous trouver".

Lors de la campagne 2024-2025, les Restos du Coeur avaient accueilli 1,3 million de personnes et distribué 161 millions de repas. A titre de comparaison, en 1985 lors de leur première année d'existence, ils avaient servi 8,5 millions de repas.

Fondée par Coluche, l'association, qui assure 35% de l'aide alimentaire en France, avait lancé un cri d'alarme en septembre 2023 en prévenant qu'elle allait être contrainte de restreindre le nombre de ses bénéficiaires.

"Chaque année, on est amené malheureusement à refuser du monde mais on fait le maximum en fonction de nos capacités financières", souligne Jean-Michel Richard, dont l'association compte 78.000 bénévoles réguliers et 30.000 occasionnels.

Selon les dernières données de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), le taux de pauvreté a atteint un niveau record en France métropolitaine en 2023 avec près de 10 millions de personnes concernées. Les inégalités ont atteint des niveaux parmi les plus élevés depuis 30 ans.