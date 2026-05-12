Lamine Yamal brandit un drapeau palestinien pendant les célébrations du Barça

Branle-bas de combat pour Yamal. Les Barcelonais ont fêté leur 29 e titre de champion d’Espagne ce lundi, après leur succès face au Real Madrid ce week-end (2-0). Une occasion pour Lamine Yamal de brandir plusieurs fanions aux engagements différents .

Le prodige espagnol a tout d’abord planté, tout en haut du bus catalan, un drapeau de la Palestine. Un message en soutien à la cause palestinienne qui n’a pas tardé à être remarqué par la foule présente pour l’occasion. Un geste fort qui s’aligne sur les positions d’une Espagne qui a , à plusieurs reprises, affirmé son soutien à la Palestine dans le contexte du conflit israélo-palestinien. …

TC pour SOFOOT.com