 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Laits infantiles: la toxine céréulide identifiée chez un bébé ayant été hospitalisé en France
information fournie par Boursorama avec AFP 27/02/2026 à 09:09

( AFP / FRED DUFOUR )

( AFP / FRED DUFOUR )

La toxine céréulide, au cœur de la vague actuelle de rappels de laits infantiles, a pour la première fois été identifiée chez un bébé français ayant été hospitalisé après consommation d'un produit impliqué, a annoncé vendredi le ministère de la Santé.

Le ministère de la Santé a reçu un "premier résultat d'analyse de selles positif à la toxine céréulide", rapporte la Direction générale de la santé, confirmant une information de la cellule investigation de Radio France mais précisant que cela ne permettait pas de conclure à un lien de cause à effet.

L'affaire des laits infantiles a débuté en décembre, avec d'abord le rappel par Nestlé de dizaines de lots dans une soixantaine de pays à cause de la présence potentielle de céréulide, une toxine pouvant provoquer des vomissements dangereux chez un nouveau-né.

Depuis, une cascade de rappels similaires a eu lieu dans le monde par des industriels comme Danone ou Lactalis, mais aussi de plus petits acteurs de ce marché en pleine croissance.

Trois décès ont été signalés parmi des bébés ayant consommé des laits visés par les rappels en France, seul pays européen dans ce cas, ainsi qu'une dizaine d'hospitalisations. Mais aucun lien de cause à effet n'a encore été identifié, les autorités sanitaires françaises ayant d'ores et déjà prévenu qu'il pourrait être difficile d'établir une telle causalité.

L'identification de céréulide chez un bébé français, après consommation d'un lait rappelé, marque néanmoins une première, et constitue un indice potentiel allant dans le sens d'une intoxication.

"Ce résultat confirme que l’enfant concerné a été exposé à cette toxine", dont la présence "est susceptible d’expliquer les symptômes observés", reconnaît le ministère, se refusant toutefois à trancher pour une "imputabilité". Cela "appartient aux experts compétents, notamment aux soignants ayant pris en charge l'enfant ainsi qu’aux spécialistes en toxicologie mobilisés dans le cadre des investigations", assure-t-il.

Le ministère ne communique pas les détails du cas. Selon Radio France, il s'agit d'un bébé hospitalisé pendant une nuit début février à Montpellier et ayant consommé un lait Gallia (Danone).

À l'étranger, la présence de céréulide avait déjà été signalée voici une dizaine de jours en Belgique chez huit nourrissons, tous n'ayant témoigné que de symptômes légers.

C'est en Belgique que sont centralisées les analyses réalisées dans le cadre de ce dossier. La France, notamment, adresse au laboratoire belge de santé publique les échantillons prélevés chez les bébés français, faute de laboratoire habilité sur le territoire à détecter cette toxine aux seuils identifiés comme à risque.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense aux portes de Paris. Photo prise le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris avance prudemment après Nvidia
    information fournie par AFP 27.02.2026 10:41 

    La Bourse de Paris s'inscrit en petite hausse vendredi après avoir débuté la séance dans le rouge, la prudence restant de mise après les résultats du géant Nvidia qui n'a pas permis de dissiper les doutes autour de l'intelligence artificielle. Vers 10H15 heure ... Lire la suite

  • Des poissons sur un marché de Nice
    France: L'inflation harmonisée accélère plus que prévu sur un an en février
    information fournie par Reuters 27.02.2026 10:41 

    L'inflation en ‌France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), a ​accéléré à 1,1% sur un an en février, montrent les données préliminaires publiées vendredi ​par l'Insee. Le consensus tablait sur un indice IPCH, qui ​permet la comparaison avec ⁠les autres ... Lire la suite

  • Stéphane Séjourné à Bruxelles, en Belgique, le 4 juin 2025. ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    "Made in Europe" : "toute" l'UE souhaite que le texte "soit adopté au plus vite", affirme Stéphane Séjourné
    information fournie par Boursorama avec Media Services 27.02.2026 10:39 

    "L'objectif est simple, c'est de produire ici en Europe, les composants les plus critiques pour notre sécurité économique", a rappelé le commissaire européen Stéphane Séjourné jeudi 26 février à Bruxelles. Le "made in Europe" fait l'unanimité. Le commissaire européen ... Lire la suite

  • Jean-Luc Mélenchon, fondateur de La France Insoumise (LFI), lors d'un meeting de campagne du candidat LFI en tête de liste aux élections municipales de Lyon de 2026, le 26 février 2026 ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )
    "Epstine": Mélenchon à nouveau accusé d'antisémitisme
    information fournie par AFP 27.02.2026 10:39 

    Le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon a réveillé le procès latent en antisémitisme qui lui est fait, après avoir ironisé sur la prononciation du nom "Epstein" jeudi à Lyon. Ce qu'il a vigoureusement réfuté, accusant ses contempteurs de nourrir "délibérément ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank