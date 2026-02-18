 Aller au contenu principal
Lagarde n'a pas pris de décision quant à son départ-BCE
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 11:08

PHOTO DE FICHIER : Christine Lagarde, présidente de la BCE, s'adresse à la presse à Francfort

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), ‌Christine Lagarde, se concentre sur son travail et n'a pris aucune décision concernant la fin de ​son mandat, a déclaré mercredi un porte-parole de la BCE, après la publication d'informations de presse selon lesquelles elle prévoit de quitter ses fonctions avant la fin de son mandat en octobre 2026.

"La ​présidente Lagarde est totalement concentrée sur sa mission et n'a pris aucune décision concernant la fin de son mandat", a déclaré ​le porte-parole de la BCE.

La réponse de la ⁠BCE diffère quelque peu de ses déclarations précédentes, l'institution ayant affirmé l'année dernière, lorsque le ‌quotidien Financial Times (FT) avait suggéré que Christine Lagarde pourrait quitter ses fonctions prématurément, qu'elle était "déterminée à mener son mandat à terme".

Le FT a rapporté mercredi que ​Christine Lagarde envisageait de quitter ‌ses fonctions avant l'élection présidentielle de 2027 afin de permettre au président ⁠français Emmanuel Macron et au chancelier allemand Friedrich Merz de lui trouver un successeur.

Le mandat de huit de Christine Lagarde à la tête de la BCE, non renouvelable, doit expirer à la ⁠fin du mois d'octobre ‌2027.

Les plus en vue parmi les candidats au poste sont l'ancien directeur de ⁠la banque centrale néerlandaise Klaas Knot, le directeur général de la Banque des règlements internationaux ‌Pablo Hernandez de Cos et le directeur de la Bundesbank Joachim Nagel.

Isabel Schnabel, membre ⁠du conseil d'administration de la BCE, a également fait part de son ⁠intérêt pour le poste, ‌mais la législation européenne pourrait l'empêcher de se présenter, les membres du conseil d'administration ayant un ​mandat non renouvelable.

Toutefois, le nom de Christine Lagarde ‌n'est apparu que peu de temps avant sa propre nomination il y a sept ans, ce qui suggère que cette ​course est imprévisible.

Les informations du Financial Times interviennent alors que le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a annoncé la semaine dernière qu'il quitterait son poste ⁠début juin, soit un peu plus d'un an avant la fin de son mandat.

Son départ permettra à Emmanuel Macron de nommer son successeur avant l'élection présidentielle, alors que, selon de nombreux sondages, les dirigeants du Rassemblement national, Marine Le Pen et Jordan Bardella, se placent haut dans les intentions de vote.

(Ananya Palyekar à Bangalore et Balazs Koranyi à Francfort; version française Camille Raynaud et Mara ​Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

