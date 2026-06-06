Labrune : «Sportivement, le football français se porte très bien»

Heureusement qu’il y a l’adverbe. Comme en 2024, 2025 et en 2026 après la victoire du PSG, Vincent Labrune défend son bilan. Le président de la LFP a récidivé ce samedi, lors de l’assemblée fédérale de la LFP. Comme le raconte L’Équipe , l’ancien président de l’OM a combattu l’idée que la crise s’abat sur le foot français, alors que les revenus télés des clubs de Ligue 1 ont drastiquement chuté sous son mandat.

La « résilience »

Labrune l’affirme : « Sportivement, au risque d’en surprendre certains, le football professionnel français se porte très bien. On a eu deux saisons haletantes en Ligue 1 et en Ligue 2, des records d’affluence pour la troisième année consécutive. Bravo notamment au PSG pour son titre et à Lens, qui l’a embêté jusqu’à la fin de la saison. Tout cela a montré la résilience de nos clubs dans une période économique compliqué. » …

UL pour SOFOOT.com