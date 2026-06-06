La FFF adopte un budget record

Les filets sont garnis ! 348 millions d’euros. C’est le budget prévisionnel qu’a adopté la FFF, ce samedi, pour la saison 2026-2027. C’est tout simplement un record . L’Assemblée fédérale de la FFF, présidé par Philippe Diallo, a validé très largement ce montant, lors d’une réunion à Ajaccio.

Concrètement, ces 348 millions de patates seront séparés comme ceci : 140 millions d’euros sont alloués au financement du foot amateur , du foot féminin et de la future Ligue 3. 55 millions sont dirigés vers les frais de personnels, qui comprennent le salaire du futur sélectionneur des Bleus et son staff. 12 sont fléchés vers l’organisation de la Coupe de France, 88 vers le football masculin et 25 millions sont enfin consacrés à l’Euro Espoirs et au Mondial 2026, comme le dénombre la 3F dans un communiqué. Le budget de l’instance atteignait déjà 287 millions d’euros lors de cette saison 2025-2026.…

UL pour SOFOOT.com