"Labels" des médias contre la désinformation : ce qui existe déjà

Emmanuel Macron est favorable à une "labellisation" des sites d'information, par les professionnels eux-mêmes. Voici plusieurs dispositifs existants, du simple agrément à la certification internationale.

Emmanuel Macron, à Mirecourt, le 28 novembre 2025 ( POOL / SEBASTIEN BOZON )

"Journalism Trust Initiative"

Cette "initiative pour la confiance dans le journalisme", lancée par l'ONG Reporters sans frontières en 2021 avec le soutien notamment de l'Agence France-Presse (AFP), a été citée par le chef de l'État. Il s'agit d'un processus de certification dans lequel sont engagés plus de 2.000 médias volontaires dans le monde, dans le but de mettre en avant sur les plateformes et réseaux sociaux ceux "dignes de confiance".

Après une auto-évaluation en fonction de critères élaborés par une communauté de professionnels et la publication d'un rapport de transparence, un audit externe est mené par un organisme certificateur, permettant de décrocher le label. En France, France Télévisions, Radio France, le groupe de presse régionale Ebra (Le Progrès, L'Est Républicain...) l'ont notamment obtenu.

La "Journalism Trust Initiative" (JTI) mesure la qualité du processus de production de l'information, mais "ne classe ni n'évalue les contenus, car un tel mécanisme pourrait être détourné pour restreindre la liberté d'expression", précisent ses promoteurs.

Conventions et agréments

Il n'existe pas de label étatique ou officiel, qui serait refusé par les rédactions des médias au nom de leur indépendance. Des dispositifs prévus par la loi et mis en œuvre par des institutions indépendantes permettent en revanche de distinguer divers médias.

L'Arcom, régulateur de l'audiovisuel, attribue ainsi aux chaînes de télévision et stations de radio implantées en France le droit d'émettre sur le territoire français, après des appels à candidatures. La Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP), composée à parité de représentants de l'État et de professionnels de la presse, délivre des agréments permettant de bénéficier des avantages du régime économique de la presse: TVA réduite, tarifs postaux privilégiés et aides. La "qualification d'information politique et générale" qu'elle reconnaît à plus de 400 quotidiens et hebdomadaires donne droit à des avantages supplémentaires.

Les États généraux de l'information (EGI), vaste processus initié par Emmanuel Macron, ont suggéré en 2024 de s'appuyer sur ces "catégories" et "labels existants" pour engager "une démarche volontaire et plurielle de labellisation". "Il ne s'agit pas de plaider pour une labellisation obligatoire, ou d'imposer un label unique", a souligné à cette occasion le comité de pilotage des EGI, à l'adresse des professionnels de l'information. Les EGI ont aussi prôné "une labellisation volontaire" et adaptée des "influenceurs d'information", dont l'activité se rapproche de celle des journalistes.