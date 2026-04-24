La ville de Tokyo passe au short pour baisser la facture énergétique

Des passants devant la gare de Tokyo un jour de chaleur le 27 août 2025 ( AFP / Yuichi YAMAZAKI )

La ville de Tokyo, capitale mondiale du costume-cravate, encourage ses employés à venir travailler en short afin de réduire le recours à la climatisation, a indiqué vendredi un responsable de la métropole, alors que les inquiétudes grandissent face à la flambée des coûts de l’énergie liée à la guerre au Moyen-Orient.

L’assouplissement du code vestimentaire s’inscrit dans une version renforcée de "Cool Biz", une initiative d’économies d’énergie lancée par le ministère japonais de l’Environnement en 2005, qui incitait les fonctionnaires à se passer de la cravate et de la veste en été.

La menace d’une crise énergétique provoquée par le conflit au Moyen-Orient est "l’un des facteurs" ayant poussé la capitale nippone à autoriser ses employés à porter des shorts dès ce mois-ci, a expliqué à l’AFP un responsable de la municipalité de Tokyo ayant requis l’anonymat.

Déjà, certains employés masculins ont été aperçus en short et en T-shirt, selon des images diffusées cette semaine par les médias locaux.

Cet été, "nous encourageons des tenues +cool+ qui privilégient le confort, notamment les polos, les T-shirts et les baskets, et — selon les responsabilités professionnelles — les shorts", a déclaré la gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, qui avait elle-même lancé la campagne "Cool Biz" lorsqu’elle était ministre de l’Environnement il y a vingt ans.

L'élargissement de l'opération Cool Biz prévoit également un recours accru au télétravail ainsi qu’un début de journée de travail plus matinal, a ajouté Mme Koike.

L’an dernier, le Japon a souffert de son été le plus chaud jamais enregistré depuis le début des relevés en 1898, selon l’Agence météorologique japonaise. Les températures atteignant 40°C et plus sont devenues si fréquentes que l’agence a dévoilé la semaine dernière un nouveau terme officiel pour ces épisodes de chaleur extrême, les qualifiant de journées "cruellement chaudes", ou "kokusho".