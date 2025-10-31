 Aller au contenu principal
La vice-présidente de la Fed, Michelle Bowman, envisage de réduire d'environ 30 % l'unité de surveillance des banques, selon un courriel
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 01:56

La vice-présidente de la Réserve fédérale américaine chargée de la supervision, Michelle Bowman, prévoit de réorganiser la division de supervision et de réglementation de l'agence et de réduire le personnel de l'unité d'environ 30 %, selon un courriel envoyé au personnel jeudi.

La réduction se fera par le biais de l'attrition, des départs à la retraite et des incitations au départ volontaire, selon l'email vu par Reuters. Bloomberg News a été le premier à faire état de ces réductions d'effectifs.

La Fed a déclaré plus tôt dans l'année qu'à plus grande échelle, elle prévoyait de réduire ses effectifs d'environ 10% au cours des prochaines années, alignant la banque centrale américaine sur les efforts plus larges du président Donald Trump pour rationaliser le gouvernement fédéral.

Powell avait demandé à la direction de la Fed de trouver des moyens "progressifs" de réduire les opérations, dans le but de diminuer les effectifs de la Fed, qui s'élèvent à environ 24 000 personnes au niveau national.

Cette décision intervient également au moment où la Fed s'apprête à ajuster le cadre de supervision des grandes banques de la banque centrale américaine.

