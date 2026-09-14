La valorisation de Temporal grimpe à 12,6 milliards de dollars lors d'un tour de table mené par Lightspeed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Temporal a annoncé lundi avoir levé 550 millions de dollars lors d’un tour de table de fin de cycle, ce qui a plus que doublé sa valorisation, la portant à 12,55 milliards de dollars en sept mois, alors que les investisseurs se tournent vers les start-ups spécialisées dans les logiciels susceptibles de tirer parti de l’essor de l’IA.

Temporal développe des logiciels open source qui aident les applications , y compris les agents d’IA, à se remettre d’une panne, réduisant ainsi la nécessité pour les ingénieurs d’écrire du code de récupération sur mesure.

Selon le Pitchbook-NVCA Venture Monitor, les entreprises spécialisées dans l’IA ont représenté 86 % de la valeur des opérations de capital-risque aux États-Unis au premier semestre 2026, malgré les inquiétudes liées aux dépenses élevées et les appels à un ralentissement du développement .

Ce tour de table a été mené par Lightspeed Venture Partners; Wellington Management, Growth Equity chez Goldman Sachs Alternatives et Tiger Globalse sont joints à l’opération en tant que co-chefs de file.

Bien que son logiciel soit gratuit, la start-up génère des revenus grâce à Temporal Cloud, sa plateforme commerciale qui héberge le moteur open source.

Temporal Cloud compte plus de 4 300 clients, parmi lesquels OpenAI, Snap SNAP.N , Nvidia NVDA.O , Netflix NFLX.O et JPMorgan Chase JPM.N .

L’entreprise, qui emploie 570 personnes, a déclaré qu’elle utiliserait ces fonds pour étendre ses activités à l’international et intensifier la recherche et le développement de sa plateforme.

SV Angel et des comptes gérés par T. Rowe Price Associates ont également participé à ce tour de table, tandis qu’Andreessen Horowitz, Sequoia Capital et GIC ont renouvelé leur investissement.

Le chiffre d’affaires annualisé de Temporal a dépassé les 250 millions de dollars, soit plus du triple de l’année précédente, a-t-elle annoncé lundi.

Fondée en 2019, la société a été valorisée pour la dernière fois à 5 milliards de dollars en février, lorsqu'elle a levé 300 millions de dollars lors d'un tour de table mené par Andreessen Horowitz.