La Turquie prête à répondre à d'éventuels besoins militaires saoudiens

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a déclaré samedi que l'Arabie saoudite pourrait avoir des besoins militaires pour faire face aux attaques des Houthis et que la Turquie était prête à apporter son aide dans le cadre de son pacte de défense tripartite avec Ryad et le Pakistan.

"Notre pacte prévoit un accord d'alliance. Nous faisons preuve d'une solidarité totale sur ce point (...). Ils pourraient avoir certains besoins militaires, notamment sur des questions techniques. Nous n'aurions aucun problème à y répondre", a déclaré Fidan à la chaîne de télévision NTV.

L'"accord de La Mecque", signé le mois dernier, stipule qu'une attaque armée contre l'un des trois pays sera considérée comme une attaque contre les trois pays dans leur ensemble.

Les Houthis, soutenus par Téhéran, qui contrôlent les zones les plus peuplées du Yémen, mènent des attaques contre l'Arabie saoudite depuis qu'ils ont décrété un blocus naval contre Ryad en juillet, ouvrant un nouveau front dans le conflit déclenché par les bombardements israélo-américains contre l'Iran à la fin février.

Ces attaques ont visé des villes saoudiennes, des infrastructures énergétiques et le transport maritime, menaçant l'approvisionnement mondial en pétrole ainsi que la principale voie alternative de la mer Rouge pour les exportations du Golfe, par le détroit de Bab el-Manded, alors que le trafic via le détroit d'Ormuz reste très perturbé.

L'Arabie saoudite a sollicité en vain l'aide des Etats-Unis.

Hakan Fidan a jugé inacceptable que l'Arabie saoudite soit entraînée dans la guerre entre les États-Unis et l'Iran, alors qu'elle ne souhaite pas participer au conflit.

Le chef de la diplomatique turque a ajouté, sans plus de précisions, que des propositions avaient été transmises à toutes les parties pour mettre fin aux combats.

"Il existe de nombreuses initiatives, mais les parties doivent les accepter. Il y a de nouvelles propositions, j'espère qu'elles les accepteront. Sinon, la crise a été tolérée jusqu'à un certain point, mais ses répercussions économiques commencent à dépasser le seuil du tolérable", a-t-il dit.

Hakan Fidan a également déclaré que la Turquie avait envoyé à l'Ukraine et la Russie une proposition visant à mettre fin aux combats en mer Noire et qu'elle attendait leurs réponses, ajoutant que la priorité était de permettre la reprise des exportations de céréales.

(Tuvan Gumrukcu; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)