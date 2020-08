Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Turquie lance de nouvelles manoeuvres en Méditerranée orientale Reuters • 29/08/2020 à 14:43









LA TURQUIE LANCE DE NOUVELLES MANOEUVRES EN MÉDITERRANÉE ORIENTALE ISTANBUL (Reuters) - La Turquie a annoncé la tenue de manoeuvres militaires à partir de ce samedi et pour deux semaines au large de Chypre, dans un contexte de tensions avec la Grèce en Méditerranée orientale en raison de revendications territoriales concurrentes. La Turquie a émis vendredi soir une notice de navigation Navtex annonçant un "exercice d'artillerie" en mer, au large de la côte nord-ouest de Chypre, de samedi jusqu'au 11 septembre. La Grèce a elle aussi organisé des manoeuvres militaires en Méditerranée orientale, avec d'autres pays européens dont la France. Athènes et Ankara se disputent la souveraineté de secteurs de Méditerranée orientale riches en hydrocarbures. (Dominic Evans; version française Bertrand Boucey)

