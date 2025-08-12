La trêve commerciale USA-Chine prolongée de 90 jours

Les Etats-Unis et la Chine ont annoncé prolonger pour 90 jours la trêve commerciale qui devait prendre fin mardi, s'abstenant de mettre en place des droits de douane réciproques supérieurs à 100%, alors même que les détaillants américains se préparent à remplir leurs stocks en vue de la période des fêtes de fin d'année.

Via son réseau social Truth, Donald Trump a annoncé lundi soir avoir signé un décret suspendant jusqu'au 10 novembre à 12h01 (04h01 GMT) l'application des droits de douane annoncés plus tôt cette année sur les produits en provenance de Chine.

Toutes les mesures prévues par la trêve commerciale entre Washington et Pékin vont rester en place durant cette période, a ajouté le président américain, confirmant

une information

rapportée plus tôt dans la journée par une source au fait de la question.

Cette annonce est intervenue à quelques heures de l'expiration du précédent délai accordé par Donald Trump au gouvernement chinois pour sceller un accord commercial. Le président américain avait fixé comme date butoir le 12 novembre à 04h01 GMT.

Quasiment au même moment, à Pékin, le ministère chinois du Commerce a déclaré qu'il adopterait et maintiendrait toutes les mesures nécessaires pour suspendre ou supprimer les barrières non-tarifaires sur les produits américains.

Le décret de la Maison blanche ne fait aucune mention des achats par la Chine de soja américain, alors que Donald Trump a réclamé dimanche que Pékin multiplie par quatre ses importations en la matière.

Dans le cadre de sa politique de droits de douane, Donald Trump avait annoncé en avril que les produits en provenance de Chine seraient taxés jusqu'à 145%, donnant lieu à des représailles de Pékin et dessinant un embargo commercial de facto entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales.

La trêve sino-américaine prévoit des surtaxes de 30% sur les produits chinois importés aux Etats-Unis, et de 10% sur les produits américains importés en Chine.

"Nous verrons ce qui va se passer", avait déclaré plus tôt lundi Donald Trump lors d'une conférence de presse, mettant en avant ce qu'il a décrit comme une bonne relation avec son homologue chinois Xi Jinping.

La semaine dernière, le président américain avait déclaré dans une interview à la chaîne de télévision CNBC que Washington et Pékin étaient proches d'un accord commercial.

(Trevor Hunniccutt et Andrea Shalal à Washington, avec la contribution de Joe Cash à Pékin; version française Jean Terzian)