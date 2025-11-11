 Aller au contenu principal
La Thaïlande dit suspendre la mise en oeuvre du cessez-le-feu avec le Cambodge
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 06:15

Le gouvernement thaïlandais a confirmé mardi qu'il allait suspendre la mise en oeuvre de l'accord renforcé de cessez-le-feu avec le Cambodge signé le mois dernier en la présence du président américain Donald Trump, ajoutant que la décision de Bangkok serait expliquée à Washington.

S'exprimant devant des journalistes, le ministre thaïlandais de la Défense, Natthaphon Narkphanit, a déclaré que Bangkok a également décidé de reporter la remise en liberté de dix-huit prisonniers de guerre cambodgiens actuellement détenus par l'armée thaïlandaise.

Il a refusé de répondre à une question sur un potentiel redéploiement des soldats thaïlandais.

Les tensions entre les deux pays voisins d'Asie du Sud-Est, qui se sont livrés à des affrontements pendant cinq jours en juillet dernier, ont connu une escalade à la suite de l'explosion lundi d'une mine antipersonnel ayant blessé quatre soldats thaïlandais.

L'armée thaïlandaise a accusé le Cambodge d'avoir posé de nouvelles mines antipersonnel après la conclusion d'un accord de cessez-le-feu entre les deux pays.

Dans un communiqué diffusé mardi, le ministère cambodgien de la Défense a nié avoir posé de nouvelles mines, exhortant la Thaïlande à ne pas effectuer de patrouilles dans d'anciens champs de mines.

Il a répété son engagement à travailler avec Bangkok sur la mise en oeuvre de l'accord signé en octobre en Malaisie en la présence de Donald Trump, qui a chapeauté les pourparlers entre les deux pays et effectuait alors une tournée en Asie.

(Panu Wongcha-um, Chayut Setboonsarng et Panarat Thepgumpanat; version française Jean Terzian)

